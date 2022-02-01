Глава Карелии в онлайн-режиме обсудит вопросы социально-экономического развития Беломорска

Серия совещаний по социально-экономическому развитию районов Карелии продолжится сегодня, 2 февраля, на связи – Беломорск.

Как сообщил на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков, 2 февраля в 14.00 пройдет онлайн-совещание по социально-экономическому развитию Беломорского района.

«Мы же обсудим, что предстоит сделать для решения вопросов, волнующих жителей района сегодня, определим план дальнейших действий», - отметил Артур Парфенчиков.

Итоги проделанной работы можно посмотреть в презентации, прикрепленной отдельным файлом.

Вопросы по теме предложено задавать в комментариях к посту на странице главы Карелии.

Онлайн-трансляция будет доступна здесь.