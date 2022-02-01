Глава Карелии в онлайн-режиме обсудит вопросы социально-экономического развития Беломорска

Серия совещаний по социально-экономическому развитию районов Карелии продолжится сегодня, 2 февраля, на связи – Беломорск.
Как сообщил на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков, 2 февраля в 14.00 пройдет онлайн-совещание по социально-экономическому развитию Беломорского района.
«Мы же обсудим, что предстоит сделать для решения вопросов, волнующих жителей района сегодня, определим план дальнейших действий», - отметил Артур Парфенчиков.
Итоги проделанной работы можно посмотреть в презентации, прикрепленной отдельным файлом.
Вопросы по теме предложено задавать в комментариях к посту на странице главы Карелии.
Онлайн-трансляция будет доступна здесь.
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