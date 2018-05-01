Глава Карелии в Первомай поздравил всех с открытием сезона общения с природой

Артур Парфенчиков поздравил всех жителей нашего северного края с праздником Весны и труда.

"Дорогие друзья, наступила весна, просыпается природа, просыпается наш северный край! В этот солнечный день с удовольствием поздравляю Вас с праздником Весны и Труда, который не раз менял свое название и основное содержание, но главным в нем всегда оставались идея обновления и весна. Наши далекие предки в этот день старались задобрить богиню плодородия перед весенним посевом, позднее первомай был пропитан духом Интернационала, затем – коммунистическими идеями, призывом к солидарности трудящихся, идеей мирного труда. Очевидно одно – 1 мая светлый и яркий праздник, который открывает сезон нашего общения с природой, а солнце и весна поднимают настроение, возрождают к активной жизни. Желаю всем мирного неба, весеннего настроения, бодрости духа и любви к труду!"

Такое поздравление написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети.