Глава Карелии в пятницу обсудит проблемы Питкярантского района онлайн

Руководитель республики Артур Парфенчиков проведет совещание по социально- экономическому развитию Питкярантского района.

В пятницу, 4 февраля, состоится совещание по социально-экономическому развитию Питкярантского района. Начало онлайн-трансляции в 9.00.

Как пишет глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, на мероприятии по традиции обсудят проблемы, которые волнуют жителей, и поставят новые задачи.

Глава региона просит жители Питкяранского района задавать свои вопрос в комментариях к его посту.