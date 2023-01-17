Глава Карелии: В регионе зафиксирован самый низкий уровень безработицы за последние 15 лет

Власти Карелии сохранили рабочие места, несмотря на трудности из-за санкций.

В 2022 году в республике не допустили остановки ключевых предприятий, сохранили рабочие места. Общая безработица снизилась с 6,3 процента в первом квартале прошлого года до 5,9 процентов по итогам сентября-ноября 2022 года. Это самое низкое значение безработицы за последние 15 лет, заявил сегодня глава региона Артур Парфенчиков в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакса» в Санкт-Петербурге.

«Самым важным для региона было дать уверенность людям в завтрашнем дне и не допустить роста безработицы. Сегодня мы констатируем, что благодаря совместно принятым правительством республики с федеральным центром мерам, благодаря нашему бизнесу нам удалось предотвратить развитие деструктивных тенденций. Мы работаем над новыми направлениями развития», - отметил руководитель республики.

При этом Парфенчиков не скрывает, что в регионе есть сложные ситуации. Он назвал компанию АЕК в Костомукше, компанию с иностранным капиталом, которая завязана на европейское автомобилестроение.

Ранее сообщалось, на учет в службе занятости Костомукши на сегодняшний день встали 336 бывших работников предприятия «АЕК», приостановившего работу в прошлом году. Из них 256 человек получили статус безработных. Все уволенные по сокращению сотрудники будут получать положенные выплаты.