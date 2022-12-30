Глава Карелии в стихах поздравил жителей с Рождеством

Стихотворное поздравление главы Карелии Артура Парфенчикова опубликовано на его странице Вконтакте.
Губернатор процитировал стихи Ирины Афонской:
«Сегодня будет Рождество,
Весь город в ожиданьи тайны,
Он дремлет в инее хрустальном
И ждет: свершится волшебство».
«Друзья, с Рождеством! Благодати, духовных перемен и семейного тепла. Храни вас Господь!», — написал Парфенчиков.
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