Глава Карелии в стихах поздравил жителей с Рождеством

Стихотворное поздравление главы Карелии Артура Парфенчикова опубликовано на его странице Вконтакте.

Губернатор процитировал стихи Ирины Афонской:

«Сегодня будет Рождество,

Весь город в ожиданьи тайны,

Он дремлет в инее хрустальном

И ждет: свершится волшебство».

«Друзья, с Рождеством! Благодати, духовных перемен и семейного тепла. Храни вас Господь!», — написал Парфенчиков.