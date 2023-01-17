Глава Карелии: «Верю, что долгожданная Победа будет за нами»

Глава Карелии Артур Парфенчиков к годовщине спецоперации на Украине поблагодарил жителей республики.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

«Этот год изменил нашу жизнь. Россия столкнулась с очень жесткими вызовами времени — мы отстаиваем своё суверенное место в мире, и это непростая борьба. Её итог зависит от нашего единения, и уже сейчас понятно — это единение есть. Оно — в детских рисунках и письмах, которые мы доставляем нашим землякам на передовую. Оно — в тёплых вязаных вещах от наших рукодельниц. Оно — в посылках от родных для наших бойцов. Оно — в ежедневной работе наших общественников, предпринимателей и многих-многих жителей республики, кто словом и делом каждый день вносил и вносит свой посильный, но такой ценный вклад в общее дело. Благодарен вам, дорогие мои земляки, за помощь и поддержку. За вот это единение ради Победы», — написал губернатор.

По его словам, за минувший год в Благотворительный фонд «Живой город» было собрано более 150 млн. рублей. На эти средства было приобретено необходимое оборудование, медикаменты, обмундирование, питание, средства личной гигиены. В зону СВО из Карелии отправлены более 30 машин с гуманитарным грузом.

«Мы радовались каждой доброй весточке от наших ребят и низко склоняли головы, поминая погибших. Сегодня годовщина СВО. Верю, что долгожданная Победа будет за нами! Хочу пожелать, возвращения всем, кто сейчас на передовой. Знайте, мы очень вас ждём», — добавил глава республики.