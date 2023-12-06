Реклама

В высотном доме «Онегин» остались последние трехкомнатные квартиры
06.12.2023 16:22
В Петрозаводске еще можно купить квартиру в последнем доме экологически чистого квартала «Свиристель»
Сегодня 15:05

Глава Карелии впервые вручил государственные награды добровольцам Карелии

Новости. Общество
19:50, 08 Декабря 2023
фото: © Правительство Карелии

Новости партнеров

Глава республики вручил медали и благодарственные письма волонтерам Карелии.

В пятницу, 8 декабря, в карельском филиале Фонда «Защитники Отечества» Артур Парфенчиков впервые вручил медали «За заслуги в добровольческой деятельности» жителям республики, которые внесли значительный вклад в волонтерскую деятельность. Эта государственная награда была утверждена 25 сентября текущего года по инициативе главы Карелии.

Открывая мероприятие, руководитель региона подчеркнул особое значение добровольческой деятельности. 

«Многие наши соотечественники готовы в трудную минуту протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Среди карельских волонтеров — представители разных возрастов, профессий. Я искренне благодарен вам за то, что в наше непростое время вы сохраняете все самое светлое и доброе. Стать волонтером и начать совершать добрые поступки может каждый. Главное — желание помогать», — отметил Артур Парфенчиков.

Медалями «За заслуги в добровольческой (волонтерской) деятельности» удостоены волонтер благотворительного фонда имени Арины Тубис, возглавляющая добровольческую группу «Больничные клоуны» Ирина Калашникова, руководитель муниципального добровольческого центра Олонецкого района, куратор членов семей военнослужащих, находящихся на Донбассе, Алла Сидорова, а также Андрей Хомич, председатель совета потребительского кооператива «Калевальское райпо», неоднократно участвовавший в доставке грузов военнослужащим из Карелии в зону проведения СВО. 

«Для меня это большая награда за мой труд. Все началось с того, что 23 февраля я встретился с бойцами, которые находятся в зоне проведения спецоперации, и получилось так, что я нашел старых друзей на Донбассе и обрел новых. С тех пор раз в месяц мы отвозим посылки, грузы, запчасти для наших военнослужащих. Для меня помогать им — большая честь», — отметил Андрей Хомич.

Благодарственными письмами главы республики за активную добровольческую деятельность, оказание помощи участникам специальной военной операции и членам их семей, а также за личный вклад в развитие волонтерства в Карелии были награждены 10 жителей республики.

Председатель Молодежного Парламента Карелии Екатерина Литвинова поблагодарила Артура Парфенчикова от лица добровольческого сообщества региона за поддержку со стороны правительства республики. 

«Развитие волонтерской деятельности в нашей республике в приоритете — это Ваша заслуга. Вы с нами плечом к плечу помогали докторам во время пандемии, сейчас мы вместе грузим и отправляем машины на Донбасс нашим бойцам. Вы заражаете нас добровольчеством!» — сказала Литвинова.

В завершение мероприятия Артур Парфенчиков поблагодарил всех жителей республики, готовых бескорыстно протянуть руку помощи тем, кому необходима поддержка.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.12.2023, 20:30
Виноделы предложили россиянам вновь начать сдавать бутылки
01.12.2023, 10:18
Небольшой город в Карелии стал вторым по популярности направлением для отдыха в России
03.12.2023, 20:30
Эксперты рассказали, стоит ли прогревать двигатель авто перед поездкой
06.12.2023, 14:22
Фотография крадущей солнце старухи восхитила жителей Карелии
07.12.2023, 12:21
Искореженные в страшной аварии машины полностью перекрыли федеральную трассу в Карелии
07.12.2023, 16:22
Известная торговая сеть закупила продукцию карельских производителей на 1 млрд рублей

Чтиво

16.11.2023 09:08
Без политики
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
По данным Минпромторга РФ, дефицит кадров в лесопромышленном комплексе составляет порядка 12 тысяч человек.
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
03.11.2023 10:34
Как петрозаводчанин проехал всю Россию и основал глэмпинг
30.10.2023 21:45
архив чтиво

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2023 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.