Глава Карелии вручил карельскому фермеру федеральную награду

Благодаря поддержке Правительства Карелии в поселке Ильинском продолжают наращивать объемы производства картофеля и других овощей.

Фермер Анатолий Назаров занимается сельским хозяйством не один десяток лет. В поселке Ильинском у него 38 га земли, на которых он выращивает 15 сортов картофеля, в том числе экспериментальных. Хорошо зарекомендовали себя себя — «Аврора», «Метеор», «Ред Леди», «Королева Анна», говорит фермер.

— Какие-то сорта себя уже проявили, от каких-то пришлось отказаться. «Аврора», например, — наш российский, универсальный сорт. С ним никогда не было проблем, — поделился фермер. — Работаем на будущее. Спасибо Правительству республики за то, что поддерживает нас в этом.



В этом сезоне глава фермерского хозяйства рассчитывает собрать более 300 тонн картофеля, это на 7-10% больше, чем в прошлом.

— Удалась и капуста, и свекла, и морковь. А когда урожай хороший — и работники трудятся с удовольствием, — подчеркнул Анатолий Назаров.

За высокие достижения Анатолий Назаров удостоен Благодарности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Высокую награду вручил фермеру глава Карелии Артур Парфенчиков.

— Мы видим пример хорошей, результативной работы — огромное спасибо таким труженикам села, как Анатолий. Поздравляю его с федеральной наградой, — отметил Артур Парфенчиков. — Конечно, будем поддерживать и дальше, в том числе в вопросе предоставления земельных участков. Мы должны сделать все, чтобы Карелия себя полностью обеспечивала овощами — Олонецкий район всегда славился своим сельским хозяйством.

Фермерская продукция из Ильинского сегодня реализуется в гипермаркете «Сигма», в местных магазинах Олонецкого и Пряжинского районов.

Добавим, что фермерское хозяйство Анатолия Назарова было создано в 2018 году.

В 2021 году фермер победил в грантовом конкурсе и получил 2,4 млн рублей на реализацию своего проекта. Эти средства были направлены на приобретение сельхозтехники и навесного оборудования.

В 2024 и 2025 годах фермеру была оказана государственная поддержка в форме субсидий на стимулирование увеличения производства овощей на общую сумму более 760 тысяч рублей, средства пошли на приобретение минеральных удобрений.