Глава Карелии вручил ключи от новых автобусов для работы в Петрозаводске

18 машин выйдут на линию в Петрозаводске в июле.

Все закупленные автобусы среднего класса марки СИМАЗ. Приобретены машины на средства республиканского бюджета по решению главы Карелии Артура Парфенчикова. Уже в июле 2025 года они приступят к работе на городских маршрутах.

«Городской транспорт» примет участие в конкурсных процедурах и планируется, что автобусы будут курсировать в том числе на новом социально значимом муниципальном маршруте № 18 «Сулажгора — Птицефабрика». Он соединит отдаленные микрорайоны Петрозаводска «Сулажгора», «Птицефабрика» и «ТИЗ «Усадьба» с центром города.

Артур Парфенчиков ознакомился с устройством автобусов и подчеркнул, что главной совместной задачей для администрации Петрозаводска и Правительства Карелии является обеспечение жителей и гостей города качественными транспортными услугами.

«Новые автобусы должны стать частью единой системы общественного транспорта Петрозаводска и пригорода. Она включает в себя также троллейбусы и электричку, которую мы запустим на днях, — сказал Артур Парфенчиков. — Внешний вид и уровень комфорта у автобусов достойный: машины компактные, проходимые, маневренные».

Общая вместимость новых автобусов составляет 50 человек, в том числе 19 мест для сидения. Автобусы оборудованы низкопольной площадкой для перевозки пассажира в инвалидной коляске, а также перевозки пассажиров с детскими колясками. В них есть кондиционеры, система видеонаблюдения, автоинформатор с электронными рейсоуказателями, аппаратура спутниковой навигации ЭРА-Глонасс с устройством вызова экстренных оперативных служб.

Глава Карелии сообщил, что в планах правительства — приобрести более вместительные автобусы, не менее чем на 70 пассажиров, так как потребность в этом есть на некоторых маршрутах и в часы «пик».