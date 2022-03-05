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Глава Карелии вручил ключи от новых квартир в Кондопоге переселенцам из аварийного жилья

Новости. Общество
08:54, 06 Марта 2022
фото: пресс-служба главы Карелии

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В пятиэтажный дом на бульваре Юности в Кондопоге переедут более 170 новоселов из аварийного жилья Суоярвского района.

Артур Парфенчиков вручил ключи от квартир первым новоселам 80-квартирного дома на бульваре Юности в Кондопоге, сообщили в пресс-службе главы Карелии. Пятиэтажку построила компания «Строительное предприятие №1», которая занимается возведением многоквартирных домов и социальных объектов.

«Огромное спасибо нашим партнерам из «Строительного предприятия №1». Это уже не первый дом, который строит наша карельская компания. Дом построен с применением строительных конструкций и материалов, отвечающих всем современным требованиям. Точно такие же объекты компания возводит и для коммерческого жилья», − сказал глава республики.

Дом № 6 по бульвару Юности в Кондопоге был достроен в феврале этого года по программе расселения аварийного жилья. Ожидается, что в 80 квартир переедут более 170 человек. Это жители Суоярвского района, некоторые из них, как семья Ольги и Максима Войтовых с тремя детьми, уже несколько лет живут в Кондопоге.

Напомним, что в прошлом году рядом был введен в эксплуатацию первый жилой дом на 80 квартир. Строительство следующего, третьего, дома для переселенцев на соседнем участке планируется начать в третьем квартале и завершить в следующем году. В этом 85-квартирном доме пять квартир предоставят медицинским работникам.

Действующая региональная адресная программа рассчитана на период с 2019 по 2025 год, планируется построить 18 домов. Завершить ее намереваются на два года раньше. Этот шаг позволит республике начать расселение жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Сейчас по программе переселения строят еще 5 многоквартирных домов: в Сортавале, Лахденпохье, селе Янишполе и два дома − на улице Боровой в Петрозаводске.

Как доложил руководителю региона министр строительства Виктор Россыпнов, 10 марта для расселения аварийного жилья начнут строить дом в Пиндушах.

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