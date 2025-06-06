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Глава Карелии вручил награды коллективам лучших предприятий и учреждений республики

Новости. Общество
14:25, 28 Июня 2025
фото: © пресс-служба правительства РК

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Церемония награждения состоялась в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к 105-летию республики.

За высокие достижения в развитии сельского хозяйства и вклад в развитие экономики региона медалью «За заслуги перед Республикой Карелия» награжден коллектив АО «Племенное хозяйство «Ильинское» Олонецкого национального района. Это самое крупное и одно из старейших предприятий региона — оно ведет свою историю с 1932 года.

«Ильинское» специализируется на разведении крупного рогатого скота айширского породы и производстве молока — это 35% от общего объема в республике. Благодаря профессионализму трудового коллектива объемы производства продолжают расти. Племенная работа предприятия отмечена наградами на федеральном уровне. С этого года на площадке в Тулоксе, где проводится реконструкция фермы, начнут разводить куйбышевскую породу овец.

— Олонецкая равнина — это земля, где сохраняются и приумножаются наши традиции. Низкий поклон нашим труженикам! Очень важно, что совхоз продолжает жить, развиваться и радовать нас своими успехами, — подчеркнул Артур Парфенчиков.

За высокие достижения в области сохранения, развития и популяризации исторического и культурного наследия медалью «За заслуги перед Республикой Карелия» отмечен коллектив Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи».

В числе наиболее крупных проектов, которые реализует учреждение, — создание Всероссийского центра сохранения деревянного зодчества им. В. С. Рахманинова, на базе которого проходят обучение студенты профильных вузов и реставраторы, выставочного комплекса Детского музейного центра, развитие туристической инфраструктуры музея-заповедника, реставрация объектов культурного наследия, просветительская деятельность и многое другое.

— «Кижи» — это не только жемчужина Карелии и России, но и всего мира! Огромное спасибо за работу коллективу учреждения — сюда хочется возвращаться снова и снова! — отметил Артур Парфенчиков. — Это важнейший центр культуры Карелии. Фестивали, которые здесь, проводятся, и многие другие мероприятия — все это помогает сохранять наши лучшие традиции.

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