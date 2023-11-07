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Глава Карелии вручил жителям республики государственные награды

Новости. Общество
16:10, 08 Ноября 2023
фото: © Пресс-служба главы Карелии

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Высокую оценку труда получили более 40 представителей самых разных профессий, 18 из них удостоены наград от президента России.

Врачи, преподаватели, деятели культуры, научные сотрудники, строители, спортсмены, руководители предприятий и другие специалисты, отличившиеся в профессии и общественной деятельности, получили награды федерального и республиканского уровня.

Торжественная церемония состоялась в среду, 8 ноября, в Национальном музее. Лучших тружеников поздравил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Для меня большая честь вручить вам награды, в том числе от Президента России Владимира Владимировича Путина. Это значит, что служение наших земляков не остается без внимания на самом высоком уровне, —  отметил Артур Парфенчиков на церемонии. — Всех вас объединяет одна цель — желание служить своей Родине, своей родной земле и отдавать себя выбранному призванию. А наша общая задача — продолжать строить республику, ведь самое главное  — оставить то, что мы созидаем сейчас».

Госнаград от президента России удостоены 18 жителей Карелии. Так, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены генеральный директор АО  «Специализированный застройщик «Строительная компания «Век» Евгений Воскобойников, член совета Карельского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Салимжон Хакимов и помощник игумена Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря Алексей Шапанов.

Ордена Дружбы удостоен министр национальной и региональной политики Сергей Киселев. Наградой отмечены его трудовые успехи и многолетняя добросовестная работа.

За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях Артур Парфенчиков вручил медали «За спасение погибавших» Владимиру Савельеву и Владимиру Семко.

По указу президента страны жители республики получили почетные звания. Так, звание «Заслуженный врач России» присвоено заведующему отделением Республиканской больницы имени Баранова Евгению Растегаеву. Исполнительный директор инженерного центра пожарной робототехники «ЭФЭР» Владимир Мусийчук стал «Заслуженным машиностроителем РФ», преподаватель Петрозаводского музыкального колледжа имени К. Э. Раутио Людмила Ибрагимова — «Заслуженным работником культуры РФ». Трудовая деятельность нескольких специалистов Карелии также отмечена Благодарностью президента России.

Кроме того, указом главы региона Артура Парфенчикова за высокие достижения в профессиональной деятельности жители представлены к республиканским наградам.

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