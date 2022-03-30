Глава Карелии встретил бойцов, вернувшихся с Донбасса (ФОТО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о встрече бойцов, которые вернулись с Донбасса.
Артур Парфенчиков сообщил в соцсети о встрече росгвардейцев, принимавших участие в «спецоперации».
«Наши парни дома! Встретил сегодня наш отряд Росгвардии, который вернулся с Донбасса. Слава Богу, без потерь. Парни выполняли боевые задачи с первых дней спецоперации», — заявил Парфенчиков.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание