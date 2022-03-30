Глава Карелии встретил бойцов, вернувшихся с Донбасса (ФОТО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о встрече бойцов, которые вернулись с Донбасса.

Артур Парфенчиков сообщил в соцсети о встрече росгвардейцев, принимавших участие в «спецоперации».

«Наши парни дома! Встретил сегодня наш отряд Росгвардии, который вернулся с Донбасса. Слава Богу, без потерь. Парни выполняли боевые задачи с первых дней спецоперации», — заявил Парфенчиков.