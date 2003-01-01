Глава Карелии встретился с Александром Гуцаном

Артур Парфенчиков рассказал полпреду об успехах экономики Карелии.

Вчера, 18 сентября, полпред Президента России побеседовал с главой Карелии о социально-экономическом развитии региона. Об этом рассказал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

— По индексу промышленного производства планируем выйти к концу года на уровень 100%. Рост обеспечит ДОК «Калевала» — скоро запустим наш крупнейший деревообрабатывающий комбинат после вынужденного простоя из-за пожара. Завершаем пусконаладку на первой российской цифровой верфи на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе, после чего производство здесь выйдет на проектную мощность, — сообщил руководитель республики.

По словам главы региона, Карелия вошла в тройку лидеров Северо-Запада по объёму инвестиций. Благодаря взаимодействию с федеральными властями и бизнесом с 2018 года годовой объем инвестиций вырос с 48 до 104 млрд рублей, и продолжает увеличиваться в 2025 году. Сейчас в республике реализуется 290 инвестпроектов на сумму 150 млрд рублей.

