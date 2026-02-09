Глава Карелии встретился с Дмитрием Медведевым: от армейского корпуса до «Народной программы»

Ключевые вопросы обсуждения – обеспечение безопасности и развития региона.
9 февраля в Москве состоялась встреча главы Республики Карелия Артура Парфенчикова с заместителем Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым.
В центре обсуждения — ключевые вопросы безопасности и развития региона. В их числе — выполнение поручения Президента России о размещении в Карелии армейского корпуса, укрепление государственной границы с блоком НАТО, приоритетное социально‑экономическое развитие приграничных территорий Карелии.
Кроме того, стороны обсудили вопросы партийного строительства.— Одна из важнейших задач — укрепление первичных и местных отделений, их взаимодействие с депутатским корпусом. Это принципиально важно для успешной реализации Народной программы «Единой России», — подчеркнул Артур Парфенчиков.Глава республики выразил благодарность Дмитрию Медведеву — председателю партии «Единая Россия» — за поддержку социальных проектов в Карелии. Среди реализуемых инициатив: «Новая школа», «Безопасные дороги», «Городская среда», «Историческая память», «Культура малой родины».
Встреча подчеркнула важность системного подхода к обеспечению безопасности и комплексного развития региона.