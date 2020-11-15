Глава Карелии ввел новые ограничения для магазинов из-за коронавируса

Торговые точки вновь смогут принимать ограниченное число покупателей, исходя из площади своих залов.

С 19 ноября в Карелии ограничено число покупателей, которые могут одновременно находиться в магазинах. Об этом глава республики сообщил в соцсети.

"В небольших магазинах площадью до 200 кв. метров - не более одного посетителя на 20 кв. метров. Для объектов розничной торговли свыше 200 кв. метров - не более одного посетителя на 30 кв. метров. Это правило действует в Петрозаводске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Пудоже, Сортавале, Костомукше, Олонце, Беломорске, Медвежьегорске, Питкяранте, Сегеже, Суоярви, а также в Калевале, Лоухи и в поселке Муезерский", - пишет Артур Парфенчиков.

Глава республики отмети, что в торговых центрах перечисленных населенных пунктов посетители могут одновременно находится из расчета не более одного на 50 кв. метров общей площади комплекса. Кроме того, в них приостанавливается работа детских игровых центров и игровых комнат – до 15 декабря.

Также посетителям торговых центров будет запрещен доступ к сети Интернет через беспроводной Wi-Fi.

Ранее глава Карелии потребовал от работодателей обеспечить подвоз своих сотрудников на работу и обратно.