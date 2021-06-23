Глава Карелии снялся в кино про Долину зайцев (ВИДЕО и ФОТО)

Артур Парфенчиков рассказал о том, что федеральный канал будет снимать фильм о Долине зайцев в Карелии, в котором он тоже исполнил скромную роль.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что журналисты телеканала «Россия-1» снимают фильм про «Долину зайцев» - единственный в России масштабный проект по очистке скал от надписей.

«Проект мы поддержали ещё в 2019 году, когда автор, Сергей Гапанович, обратился за помощью. За это время на территории республики на протяжении почти 300 км очищено более 30 тысяч квадратных метров скал, - сказал Парфенчиков. - Но не буду раскрывать все подробности - дождёмся, когда репортаж выйдет в эфир. Моя роль в нем была скромной - выпилить одного зайца. По-моему, он получился симпатичный».

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