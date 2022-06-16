Глава Карелии высказался за усиление охраны госграницы с учетом планов Финляндии вступить в НАТО

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал итоги прошедшего в Калининграде совещания с Секретарем Совбеза Николаем Патрушевым по вопросам безопасности российских границ.

«Для Карелии эти темы особо актуальны. Очевидно, что охрана государственных границ должна быть усилена с учетом новых угроз, в том числе, возможного вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Николай Платонович подчеркнул, что необходимо активнее внедрять цифровые технологии в систему паспортного и таможенного контроля, усилить работу по обустройству и техническому оснащению наших границ», — написал Парфенчиков на своей странице Вконтакте.

По его словам, Карелия получит федеральное финансирование на реконструкцию двух МАПП — «Вяртсиля» и «Люття». Ранее была передана в федеральное ведение и капитально отремонтирована дорога к Вяртсиля. Федеральный статус в прошлом году получила и автодорога до Суоперя.



«Кроме развития транспортной инфраструктуры важно обеспечить эти территории качественной сотовой связью, устойчивым теле- и радиосигналом. И здесь мы рассчитываем на поддержку федерального центра», — добавил глава республики.