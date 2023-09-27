Глава Карелии выслушает жителей Кондопожского района

В конце октября пройдет День единого приема граждан.

В понедельник, 21 октября, члены правительства Карелии и республиканские министры выедут во все районы, чтобы провести приемы граждан. Артур Парфенчиков будет принимать людей принимать в Кондопоге (площадь Ленина, 1).



«Обращаю внимание, что необходимо заранее записаться на прием. Это можно будет сделать 28 сентября, 29 сентября и 2 октября с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Вся подробная информация и телефоны для записи — по ссылке», — написал Парфенчиков в соцсети.



При этом он обратил внимание на то, что большинство вопросов можно обсуждать в интерактивном режиме, в том числе, на странице главы республики в соцсети «ВКонтакте».