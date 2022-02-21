Глава Карелии взял под контроль строительство и реконструкцию автовокзалов в районах республики

В этом году откроют автовокзалы в Петрозаводске и Пудоже, в перспективе − реконструкция здания в Олонце и строительство автостанции в Костомукше,

Развитие опорной сети автостанций обсуждалось во время еженедельного оперативного совещания, которое проводил премьер-министр регионального Правительства Александр Чепик.

По федеральной целевой программе развития Карелии до 2023 года в республике ввели в строй автостанцию в Пряже, строят аналогичный объект в Пудоже и реконструируют автовокзал в Петрозаводске.

Внутри здания в Пряже организован комфортный зал ожидания, где пассажиры смогут дождаться своего автобуса. Там же возможно приобрести билеты на рейс и узнать расписание. Объем пассажирских перевозок составит до 150 человек в сутки. Через автовокзал будут проходить 12 межмуниципальных маршрутов пригородного, междугороднего и межрегионального сообщения. Автовокзал уже принимает пассажиров.

Летом 2022 года начнет работать и новый автовокзал Пудожа. Для организации пассажирских перевозок в Пудожский район закуплены два автобуса.

Новый автовокзал в Петрозаводске начнет работу в сентябре. На территории автовокзала появятся зоны предрейсового и послерейсового осмотра транспорта на пять смотровых ям, помещения для сотрудников, новый крытый перрон прибытия и отправления автобусов. Изменения коснутся и самого здания вокзала. К нему пристраивают два помещения, в одном из которых разместится столовая. Кроме того, в помещениях автовокзала оборудуют комнату матери и ребенка, медицинский кабинет, современные санузлы, новые кассы и камеры хранения.

"Реконструкция сети опорных станций – одна из составляющих развития нашей транспортной инфраструктуры. Автовокзалы в Карелии давно не обновлялись. Начать эту работу мы смогли при поддержке федерального центра – по целевой программе развития Карелии", − написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Глава Карелии Артур Парфенчиков.

В настоящее время рассматривается возможность реконструкции здания автостанции в Олонце и строительства автостанции в Костомукше в период с 2023-го по 2025 год.