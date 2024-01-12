Глава Карелии загадкой поздравил причастных с Днем российской печати

В России этот праздник отмечают 13 января.

В честь Дня российской печати глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице загадал загадку.



«Какое полное название первой русскоязычной газеты, появившейся в России по указу Петра I? Правильно, „Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах“. Первый выпуск — 13 января 1703 года. С тех пор прошло больше трех с лишним столетий, но по-прежнему печатное слово имеет огромный вес», — написал руководитель региона.



Чиновник отметил, что в Карелии сохраняются лучшие журналистские традиции — профессионализм, уважение к читателю, неравнодушие к проблемам земляков, бережное отношение к родному языку.



«И в этом — заслуга всех, кто работает в этой сфере, трудится над каждым номером газеты, журнала или интернет-издания: журналистов, редакторов, верстальщиков, корректоров», — написал Парфенчиков.



В ближайший понедельник, 15 числа, глава Карелии лично поздравит и вручит награды отличившимся сотрудникам печати.



«А на фото — читатели „Суоярвского вестника“, одной из старейших „районок“ Карелии, которой в следующем году исполнится 85 лет», — отметил он.



