Глава Карелии заявил, что «Спутник V» лучше других вакцин спасает от смерти

Губернатор Артур Парфенчиков заявил, что вакцина «Спутник V» прошла исследование в Венгрии, которое продемонстрировало высокие результаты.

Вакцина «Спутник V» показала лучший результат по защите от смерти среди пяти вакцин в ходе исследования, проведенного в Венгрии. Об этом рассказал Артур Парфенчиков в соцсети.

«Российская вакцина — лучший показатель защиты против летальных случаев от коронавируса на уровне 98%. Также она имеет эффективность 85,7% против коронавирусной инфекции и является лидером наряду с препаратом компании „Moderna“. Об этом буквально вчера сообщил Российский фонд прямых инвестиций по итогам уникального независимого исследования по прямому сравнению пяти вакцин против коронавируса. Оно было проведено на территории государства-члена ЕС — Венгрии на основе 3,7 миллионов вакцинированных и показало: „Спутник V“ — лучший результат из пяти вакцин по защите от смерти», — сообщил Парфенчиков.

Он также отметил, что российский препарат «неплохо сработал» и в отношении нового штамма коронавируса «Дельта».

Парфенчиков призвал жителей Карелии вакцинироваться «Спутником V», а также сделать усиливающую иммунитет бустерную прививку через шесть месяцев после первичной вакцинации или болезни.

Ранее сообщалось, что жители Карелии отказываются вакцинировать от коронавируса своих пожилых родителей.