Глава Карелии заявил о прекращении вручения повесток по мобилизации

В Карелии подвели итоги частичной мобилизации.

В минувшую среду, 2 ноября, глава региона Артур Парфенчиков провел заседание штаба по завершению частичной мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В соответствии с данными Генеральным штабом РФ указаниями все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с региональными властями граждан, пребывающих в запасе, завершены. Подготовка и вручение повесток прекращаются», — говорится в сообщении правительства.

По словам главы Карелии, республика с задачей по частичной мобилизации справилась.

«В дальнейшем работа военкоматов по комплектованию Вооруженных сил будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту», − заявил Артур Парфенчиков.

Ранее глава Минобороны Шойгу доложил Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации.