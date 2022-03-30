Глава Карелии заявил о значительном увеличении объема федеральной поддержки

Благодаря действиям Правительства региона в 2021 году достигнут и рост собственных доходов — в полтора раза по сравнению с 2020 годом.

21 апреля Артур Парфенчиков выступает в Законодательном Собрании Карелии с ежегодным докладом «О результатах деятельности Правительства Республики Карелия за 2021 год и основных задачах на 2022 год».

В начале выступления Артур Парфенчиков отметил, что в Карелии значительно активизированы процессы модернизации экономики, инфраструктуры, социальной сферы: — Это произошло благодаря увеличению поступлений в бюджет — как собственных доходов, так и федеральной поддержки. Ее объем с 2017 года увеличился практически в 2,5 раза — с 14 до 33 млрд рублей. Грамотное использование собственных возможностей, поддержка наиболее эффективных проектов и точек роста позволили нам сохранить позитивные темпы развития. По итогам 2021 года в Карелии достигнут рост собственных доходов бюджета республики в 1,5 раза к уровню предыдущего года. Более того, по темпам роста собственных доходов Карелия признана одним из лидеров среди регионов, как Северо-Западного Федерального округа, так и Российской Федерации в целом. При этом уровень налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства увеличился почти на 40 процентов. — За последние 5 лет объем поступлений собственных доходов в консолидированный бюджет республики вырос практически в два раза — с 26,8 до 48 миллиардов рублей. Это более 20 миллиардов рублей дополнительных средств, которые реально направлены не только на развитие инфраструктуры и экономики, но в первую очередь на социальные обязательства и улучшение качества жизни людей, — подчеркнул Артур Парфенчиков.