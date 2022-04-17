Глава Карелии заявил об увеличении дотаций на бесплатные завтраки в школах

Чтобы дети получали полноценное питание в условиях инфляции, будет увеличена дотация на бесплатные завтраки в школах, сообщил глава Карелии Артур Парфнчиков.

По словам Артура Парфенчикова, увеличение дотаций на бесплатные школьные завтраки позволит сохранить качество питания в новых экономических условиях.

«Речь идет не только о бесплатных завтраках для учеников 1–4 классов, но и для ребят из малообеспеченных семей. Необходимые средства в бюджете республики есть», — написал руководитель республики на своей странице в соцсети.

Также, по его словам, компенсируем часть затрат муниципалитетам на питание в детских садах, чтобы они смогли оставить родительскую плату на прежнем уровне. «Также увеличим оплату питания в социальных учреждениях республики», — добавил Парфенчиков.