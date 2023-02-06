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Глава Карелии: «Заменить полностью IKEA – пожалуйста»

Новости. Общество
06:40, 08 Февраля 2023

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Артур Парфенчиков на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» заявил, что предприятия Карелии способны полностью заменить покинувшую российский рынок шведскую компанию IKEA.

В минувший вторник, 7 февраля, в агентстве «Интерфакс» в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция главы Карелии Артура Парфенчикова, где он рассказывал о путях развития региона.

В ходе пресс-конференции руководитель республики акцентировал внимание на очень высоком качестве карельской древесины и продуктов ее переработки, что очень привлекает потребителя.

На вопрос ведущей, а может ли Карелия заменить IKEA полностью, Артур Парфенчиков, не сомневаясь ответил: «Заменить полностью IKEA – пожалуйста, конечно».

Глава Карелии отметил, что сегодня в республике уделяется большое внимание производству мебели: «Здесь у нас есть интересные производства, в том числе, из массива сосны».

«У нас есть предприятия, которые производят и достаточно дорогую мебель, и более среднего класса. Такое направление мы будем всячески поддерживать. Нам важно сохранить производство качественной деревопродукции, которое может быть использовано и на то же домостроение, и по ряду других направлений», - сказал Артур Парфенчиков.

Также глава отметил, что в качестве поддержки бизнеса используются такие меры, как получения выгодных кредитов и поддержка в части компенсации приобретаемого оборудования.

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