Глава Карелии завтра объяснит введение новых ограничительных мер из-за коронавируса

Артур Парфенчиков проведет 6 ноября очередную прямую линию, посвященную эпидситуации с коронавирусной инфекцией в республике.

"Друзья, новые меры, которые мы вводим в Карелии в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом, вызывают у вас много вопросов. А значит, требуют дополнительных пояснений. Поэтому завтра, 6 ноября, проведу прямую линию и обо всем расскажу подробно вместе с руководителем Роспотребназдора Карелии Людмилой Котович и министром здравоохранения Михаилом Охлопковым", - пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте" .

Начало прямой линии в соцсетях - 17.30.

Напомним, из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией глава Карелии ограничил посещения магазинов для жителей республики старше 65 лет.