Глава Кеми поздравил земляков с 240-летним юбилеем города

Егор Дыкуль поблагодарил всех кемлян, которые вносят свой вклад в развитие родного края.

Сегодня Кемь отмечает День города. С юбилейной датой жителей поздравил глава Кемского городского поселения Егор Дыкуль.

«История нашей древней земли насчитывает много веков. Здесь, в непростых условиях, ковался особый поморский характер, главные черты которого – сила духа, честность и большое трудолюбие. 240 лет назад Кемь получила новый статус и стала развиваться уже как город. Этой важнейшей странице в летописи родного края посвящен наш сегодняшний праздник», - сказал Егор Дыкуль.

Глава города добавил, что множество поколений вложили свой труд и любовь в развитие Кеми.

«Мы гордимся нашими земляками — теми, кто ходил в наши суровые северные моря, кто осваивал лесные просторы, кто сохранял связь с фронтом в военные годы, кто сегодня развивает экономику, образование, культуру и медицину. Город, стоящий на берегу величественной реки, словно корабль, продолжает свое путешествие сквозь время. И как настоящий капитан, каждый из нас вносит свою лепту в общий курс: кто-то — своим мастерством, кто-то — заботой о ближнем, а кто-то — верой в будущее», - отметил Егор Дыкуль.

Он подчеркнул, что сегодня в Кеми открываются новые объекты инфраструктуры, среди которых современная школа, благоустраиваются дворы и парки, расцветают творческие коллективы, растет интерес молодежи к истории родного края.

«От всей души благодарю каждого, кто делает наш город лучше. Уважаемые земляки, поздравляю вас с Днем города и, конечно, с нашим главным государственным праздником – Днем России! Наш северный край – частичка нашей огромной и прекрасной страны. А любовь к Отчизне у каждого из нас начинается с любви к своей малой родине. Желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Пусть в каждом доме и в каждой семье царят мир, радость и гармония!» - добавил Егор Дыкуль.