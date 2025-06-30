Глава Кеми участвует в праймериз «Единой России»

Егор Дыкуль рассказал, что намерен принять участие в будущих выборах в Совет Кемского муниципального округа.

В Карелии проходит электронное предварительное голосование «Единой России», по итогам которого партия выдвинет кандидатов на предстоящие в сентябре муниципальные выборы. В том числе предстоит избрать депутатов Совета Кемского муниципального округа.

Участие в праймериз принимает действующий глава Кеми Егор Дыкуль. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас у нас идет предварительное голосование, которое определит самых достойных кандидатов и допустит до участия в основной кампании выбора депутатов Совета Кемского муниципального округа первого созыва. Это важный шаг для меня и для всех, кому не безразличен наш общий дом. Уверен, что только вместе мы можем сделать Кемь уютнее: улучшить инфраструктуру, повысить качество жизни, развивать социальную сферу и создавать новые возможности для молодежи и всего нашего общества», — написал Егор Дыкуль

Он выразил благодарность всем жителям города, которые поддержали его кандидатуру.

«Ваше доверие — это большая ответственность и вдохновение двигаться вперед. Обещаю быть рядом и работать на благо Кеми честно, открыто и с полной отдачей. Давайте строить будущее нашего города вместе!» — добавил Егор Дыкуль.