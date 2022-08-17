Глава Кемского района рассказала о водоснабжении и благоустройстве

Центр управления регионом в рамках проекта «Объясняет ЦУР» продолжает прямые эфиры с руководителями городов и районов республики.

ЦУР Республики Карелия продолжает серию прямых эфиров с участием глав районов и городских округов. В этот раз на вопросы жителей республики ответила Глава администрации Кемского района Светлана Долинина. Она рассказала, как проходит работа по замене аварийного водопровода, строительство новой школы, а также о том, какие территории будут благоустроены в этом году.

Одним из главных вопросов остается водоснабжение. Светлана Долинина рассказала, что уже сейчас благодаря поддержке Правительства РК заменены пять самых аварийных участков водопровода.

— Общая сумма финансирования этих работ составила порядка 6 млн рублей и до конца года мы планируем заменить 835 метров трубопровода, ― сказала Светлана Долинина.

После аварии на магистральном водопроводе в Кеми будет заменен трубопровод на проспекте Пролетарский, также будет установлена запорная арматура, чтобы минимизировать негативные последствия от отключения города и поселка Рабочеостровск от централизованного водоснабжения.

— Виды работ и сметная стоимость нами определены. До начала отопительного сезона нам необходимо установить еще 8 задвижек, чтобы при производстве ремонтных работ или аварийных ситуациях не отключалась полностью насосно-фильтровальная станция, а можно было запорной арматурой отключить часть жилых домов, ― разъяснила глава администрации Кемского района.

Вопросы водоснабжения остаются на постоянном контроле Администрации города. Работа по строительству сетей в поселке Рабочеостровск продолжится. Сейчас Правительством РК принято решение о выделении 8 млн рублей для строительства второй очереди ветки с устройством водоразборной колонки, которая обеспечит водой уже значительно большее число домохозяйств.

Администрация Кемского района принимает активное участие в проектах, связанных с благоустройством. В прошлом году Кемь стала одним из победителей V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и получила 50 млн рублей на благоустройство главной площади города. Работы планируют завершить до 1 октября.

— Сейчас большая часть работ уже завершена, уложена тротуарная плитка. На одной части территории проведено благоустройство территории. Сохранили деревья и сделали подсветку. В октябре на новой площади мы будем отмечать 95-летие района, ― сказала Светлана Долинина.

Помимо федеральных проектов, Кемь участвует в конкурсах региональных министерств. В рамках «Народного бюджета» планируется обустройство городского парка. В настоящее время в парке проходит обустройство «Тропы здоровья», а также начались работы по увеличению пропускной способности русла реки в парке. Там же находится стадион, который будет реконструирован в ближайшие годы. По словам Светланы Долининой, разработка проектно-сметной документации будет сделана до конца текущего года, а сама реконструкция стадиона — в 2023–2024 годы.

Глава администрации Кемского района также рассказала о том, как идет строительство новой школы в Кеми. В школе на 1200 мест будет два новых современных спортивных зала для всех желающих.

— В этом году планируется завершение общестроительных работ на школе, подключение всех инженерных коммуникаций, установка оконных блоков, оборудование кровли. В 2023 году займемся благоустройством территории, оснащением кабинетов и получением лицензии, ― сказала Светлана Долинина.

Глава администрации Кемского района Светлана Долинина во время прямого эфира ответила на десяток вопросов жителей республики. Если ваш вопрос не прозвучал во время прямого эфира, ответ на него будет дан в соцсетях.

Полностью прямой эфир можно посмотреть здесь https://vk.com/gov_karelia_ru?z=video-134397408_456242286%2Fvideos-134397408%2Fpl_-134397408_-2