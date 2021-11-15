Глава комитета экономразвития мэрии Петрозаводска Эдуард Марченко покинул пост

Председатель комитета экономического развития Эдуард Марченко освободил кресло в мэрии Петрозаводска.

Эдуард Марченко ушел с поста председателя комитета экономического развития администрации карельской столицы. Эту информацию подтвердили «Столице на Онего» в мэрии Петрозаводска.

«Эдуард Васильевич Марченко принял решение уйти с должности председателя комитета экономического развития», — заявили в администрации, отвечая на запрос издания.

О том, кто будет замещать выбывшего главу комитета, информации в настоящее время нет.

Эдуард Марченко прежде работал руководителем территориального управления Росимущества по Карелии. Оттуда он перешел на работу в мэрию Петрозаводска. В мае 2018 года он был назначен советником экс-главы города Ирины Мирошник. Сообщалось, что прежде Марченко уже работал в мэрии при городском главе Викторе Маслякове, но после его отставки перешел на работу в Росимущество.