Глава комитета ЖКХ мэрии Петрозаводска ответит на вопросы горожан о ремонте дорог

Председатель комитета ЖКХ администрации столицы Карелии Андрей Бекелев проведет "горячую линию" по вопросам состояния и ремонта городских дорог.

В четверг, 23 апреля, с 15 до 16 часов петрозаводчане смогут узнать все о городских дорогах и их ремонте. На вопросы горожан ответит заместитель главы Петрозаводска – председатель комитета ЖКХ Андрей Александрович Бекелев. Телефон горячей линии: 713312.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в мэрии полностью отменен прием посетителей. Глава Петрозаводска Ирина Мирошник инициировала регулярное проведение горячих линий на различную тематику.