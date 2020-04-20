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Глава комитета ЖКХ мэрии Петрозаводска ответит на вопросы горожан о ремонте дорог

Новости. Общество
11:43, 21 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Председатель комитета ЖКХ администрации столицы Карелии Андрей Бекелев проведет "горячую линию" по вопросам состояния и ремонта городских дорог.

В четверг, 23 апреля, с 15 до 16 часов петрозаводчане смогут узнать все о городских дорогах и их ремонте. На вопросы горожан ответит заместитель главы Петрозаводска – председатель комитета ЖКХ Андрей Александрович Бекелев. Телефон горячей линии: 713312.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в мэрии полностью отменен прием посетителей. Глава Петрозаводска Ирина Мирошник инициировала регулярное проведение горячих линий на различную тематику.

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