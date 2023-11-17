Глава Кондопожского района рассказал, почему сносят здание детского сада

Обследование строительных конструкций было проведено этим летом.

Здание детского сада по ул. Заводской, д.30 в Кондопоге было построено много лет назад, со временем износилось и перестало соответствовать современным требованиям. Об этом в личном профиле пишет глава Кондопожского района Дмитрий Зацепин.

По его словам, в июле ООО «ЕВРОПРОЕКТ» провело обследование строительных конструкций здания с учетом которого было принято решение о сносе детского сада в целях освобождения участка для строительства многоквартирных домов для расселения аварийного жилья.



Освободившийся участок и смежный с ним, по ул. Заводская, д.32 (аварийный МКД снесен в 2022), планируется включить в перечень земельных участков для строительства МКД для расселения домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.



Как отметил Дмитрий Зацепин, освободившийся земельный участок не может использоваться в коммерческих целях.