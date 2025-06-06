Глава Кондопожского района возмутился осквернением могил участников СВО

Сотрудники полиции ищут нарушителей.

Правоохранительные органы начали проверку по факту осквернения могил участников СВО в Кондопожском районе. Об этом глава местной администрации Дмитрий Зацепин рассказал на своей странице в соцсети.

Действия нарушителей он назвал «вопиющим актом вандализма».

– Осквернение могилы участников специальной военной операции недопустимо и глубоко возмутительно. Виновные будут найдены и понесут наказание, – сказал Дмитрий Зацепин.

Он также обратился к жителям города.

– Призываю всех не оставаться равнодушными, проявлять гражданскую ответственность и уважение к памяти защитников Отечества, – добавил Дмитрий Зацепин.