Глава Кондопожского района возмутился осквернением могил участников СВО

Сотрудники полиции ищут нарушителей.
Правоохранительные органы начали проверку по факту осквернения могил участников СВО в Кондопожском районе. Об этом глава местной администрации Дмитрий Зацепин рассказал на своей странице в соцсети.
Действия нарушителей он назвал «вопиющим актом вандализма».
– Осквернение могилы участников специальной военной операции недопустимо и глубоко возмутительно. Виновные будут найдены и понесут наказание, – сказал Дмитрий Зацепин.
Он также обратился к жителям города.
– Призываю всех не оставаться равнодушными, проявлять гражданскую ответственность и уважение к памяти защитников Отечества, – добавил Дмитрий Зацепин.
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