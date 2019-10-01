Глава Лахденпохьи сложил полномочия (ВИДЕО)

Рамиз Казымов записал видеообращение для граждан.

В паблике "ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!" появилось обращение мэра города о сложении полномочий.

"Сегодня, 1 октября 2019 года, я досрочно сложил с себя полномочия главы Лахденпохского городского поселения. Мое решение исключительно связно с проходящей у нас реформой местного самоуправления", – обратился к горожанам бывший глава города.

Одним из важных этапов реформы является передача полномочий городского поселения на уровень администрации района, сообщил Рамиз Казымов.

"Весь период своей работы главным участником своей команды я считал горожан и глубоко убежден, что все, что было сделано за последние два с половиной года, было сделано вместе, сообща, единой командой", – рассказал Рамиз Казымов.