Глава Лоухского района Карелии вручил орден Мужества матери погибшего участника СВО

Роман Лапин погиб при выполнении боевого задания.
Глава администрации Лоухского района Карелии Сергей Лебедев и военный комиссар района Андрей Тельпин вручили орден Мужества Ольге Целаковой, матери участника СВО Романа Лапина, сообщили в официальном паблике района.
Роман Лапин погиб при выполнении боевого задания во время специальной военной операции, рассказали в источнике.
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