Глава МЧС Карелии заработал за год 3,1 млн рублей

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Начальник управления МЧС России по Карелии Сергей Шугаев заработал в 2017 году 3 млн 117 тыс. 701 рубль 44 копейки.
Это следует из сведений о доходах за прошлый год, размещенных на сайте МЧС России.
В его собственности находится ½ доли квартиры общей площадью 51,9 кв.м.
Другой недвижимости он не имеет. Также за ним не числится никаких транспортных средств.
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