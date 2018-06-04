Глава МЧС Карелии заработал за год 3,1 млн рублей

Начальник управления МЧС России по Карелии Сергей Шугаев заработал в 2017 году 3 млн 117 тыс. 701 рубль 44 копейки.

Это следует из сведений о доходах за прошлый год, размещенных на сайте МЧС России.

В его собственности находится ½ доли квартиры общей площадью 51,9 кв.м.

Другой недвижимости он не имеет. Также за ним не числится никаких транспортных средств.