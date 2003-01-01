Власти соседнего государства считают, что РФ нарушает все пункты Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Россия нарушает все десять принципов Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанного в Хельсинки 1 августа 1975 года. Речь, с которой она выступила на Варшавской конференции по правам человека, опубликована на сайте финского правительства.

— Своими действиями Россия нарушает каждый из десяти Хельсинкских принципов. Те самые принципы, в разработке которых она принимала участие пятьдесят лет назад, — отметила политик.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своём телеграм-канале назвала высказывание своей европейской коллеги «откровенной ложью, к которой все уже привыкли».

— Однако же в чем Валтонен права, так это в том, что принципы Хельсинки полувековой давности действительно нарушаются. И нарушаются теми, кто под ними подписался — государствами-членами ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе — прим. ред.), — подчеркнула она.

Дипломат привела примеры того, как западные страны нарушали каждый из десяти Хельсинских принципов, в том числе бомбардировку НАТО Югославии без мандата ООН, признание Косово без согласия Сербии, а также поддержку переворота на Украине и многое другое.

Напомним, Хельскинский акт состоящий из 10 пунктов, стал основой для создания ОБСЕ.