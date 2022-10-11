Глава МИД Финляндии рассказал о планах по размещению ядерного оружия НАТО

Глава МИД Пекка Хаависто ответил на вопрос о размещении ядерного оружия Североатлантического альянса.

Финляндия не стремится размещать ядерное оружие Североатлантического альянса на своей территории, отметил в ходе пресс-брифинга в понедельник глава внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы его не просим, и никто нам его не предлагает», — сказал он. Трансляция брифинга велась интернет-ресурсами правительства.

Министр отметил, что преждевременно думать о том, как будут развиваться учебные мероприятия финских военных, когда страна станет участником Альянса, но количество международных военных операций с участием Финляндии увеличится.

Правительство Финляндии 5 декабря внесло в парламент законопроект о вступлении в Североатлантический альянс.

Предполагается, что документ будет рассматриваться в парламенте несколько месяцев.

Финляндия и Швеция 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 — это Венгрия и Турция.