Глава Минэка Карелии назвал антиковидные ограничения условием сохранения бизнеса в регионе

Министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев обратился к представителям бизнеса с призывом соблюдать антиковидные ограничения «не для галочки».

Обращение министра опубликовала сегодня пресс-служба правительства.

«Сегодня устойчивость функционирования вашего бизнеса напрямую связана со здоровьем работающих граждан. Соблюдение установленных ограничений необходимо не для „галочки“, не для проверяющих, а для защиты работников и сохранения бизнеса», — заявил Ермолаев.

По его словам, «безусловность выполнения всех действующих ограничительных мер позволяет рассчитывать на сдерживание роста заболеваемости в республике».

«Особенно важным является соблюдение масочного режима. Маска должна закрывать органы дыхания, а не быть на подбородке. Требуйте правильного ношения масок от сотрудников и ваших клиентов, посещающих объекты сферы услуг и торговли», — добавил министр.