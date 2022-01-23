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23.01.2022 18:42

Глава Минэка Карелии назвал причину пробуксовки развития производства на заводе «Русский радиатор»

Новости. Экономика
14:09, 24 Января 2022
фото: © Правительство Карелии

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Завод «Русский радиатор», выпускающий радиаторы на бывшей площадке Надвоицкого алюминиевого завода, не может нормально развиваться из-за аварийного состояния мостов на автодороге к поселку Надвоицы.

Об этом сообщил глава Минэкономразвития Карелии Олег Ермолаев на заседании парламентского комитета по экономической политике.

«Там сегодня два моста на дорогах регионального значения находятся в аварийном состоянии, и в связи с этим у „Русского радиатора“ возникают проблемы с поставкой продукции за пределы поселка Надвоицы…чтобы возить нормальные объемы готовой продукции», — сказал Ермолаев.

По его словам, деньги в размере 1,5 млрд рублей на ремонт мостов уже предусмотрены в бюджете. Работы на первом из них начнутся в этом году.

«Русский радиатор» — совместный проект компаний РУСАЛ и «ЭЛСО групп» — был запущен в 2016 году на бывшей площадке Надвоицкого алюминиевого завода. НАЗ закрылся после того как РУСАЛ признал это предприятие неэффективным и убыточным. Часть работников завода перешла в «Русский радиатор».

 

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Комментарии

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Экспeрд
2022-01-24 15:32:46
Сколько радиаторов скопилось на складе ? :)
Гость
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