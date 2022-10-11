Глава Минэка Карелии одобрил снятие запрета на строительство гостиниц в лесных массивах

Правительство России разрешило строительство гостиниц, культурных центров и визит-центров на землях лесного фонда.

Это решение поддержал министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев.

«Возможность строительства туристических объектов в карельских лесах поможет предпринимателям выйти из „серой“ зоны. Бизнес начнет классифицировать гостиницы, возрастет предложение. Подобные изменения гарантируют повышение качества услуг, а также региональных доходов», — сказал Ермолаев, чьи слова цитирует пресс-служба министерства.

Согласно распоряжению правительства, объекты в лесных массивах должны соответствовать определенным параметрам: высота — не более 15 метров, или три надземных этажа, площадь участка — не более одного гектара. Кроме того, установлен запрет на рубки насаждений при размещении туристических объектов.