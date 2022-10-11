Глава Минэка Карелии опубликовал ответ Минобороны об ограничениях мобилизации на предприятиях

Под мобилизацию должны попасть не более 30% от общей численности работников каждого предприятия.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

«Военным комиссариатам рекомендовано призывать при частичной мобилизации не более 30% от числа работников предприятия», — написал министр.

В качестве подтверждения он приложил копию письма министерства обороны в адрес объединения предпринимателей «Опора России».

«В целях обеспечения бесперебойного и стабильного функционирования отраслей экономики Российской Федерации в рамках выполнения мероприятий частичной мобилизации Минобороны России принято решение призывать граждан на военную службу по мобилизации из одной организации в объемах, не превышающих 30% от общего числа трудящихся», — говорится в письме.