Глава Минэка Карелии показал, кто каждый день гоняет его по лесу (ВИДЕО)

Министр экономики Карелии Олег Ермолаев показал тренера, который заставляет его каждый день бегать по лесу.

В своем телеграм-канале глава Минэка Карелии Олег Ермолаев опубликовал видео лесной прогулки с собакой.

На видео он запечатлел, как бежит по лесу, а собаку назвал своим тренером, который каждый день заставляет его бегать.

Ранее бывший руководитель Минэкономразвития Карелии Валентин Чмиль прокомментировав видео, как нынешний глава ведомства Олег Ермолаев ест пироги.