Глава Минэка Карелии показал, кто каждый день гоняет его по лесу (ВИДЕО)

Министр экономики Карелии Олег Ермолаев показал тренера, который заставляет его каждый день бегать по лесу.
В своем телеграм-канале глава Минэка Карелии Олег Ермолаев опубликовал видео лесной прогулки с собакой.
На видео он запечатлел, как бежит по лесу, а собаку назвал своим тренером, который каждый день заставляет его бегать.
Ранее бывший руководитель Минэкономразвития Карелии Валентин Чмиль прокомментировав видео, как нынешний глава ведомства Олег Ермолаев ест пироги.
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