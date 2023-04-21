Глава Минэка Карелии проскакал по Кавказу

Глава министерства экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев исполнил в отпуске свою мечту.
В своем телеграм-канале Олег Ермолаев написал, решил лично оценить авиамаршрут Петрозаводск – Магас.
«Намечаем новые планы сотрудничества. Также исследую места показа, объекты и маршруты, включенные в программы туристов из Карелии», - сказал министр экономики республики.
Также Олег Ермолаев признался, что в ходе поездки у него получилось исполнить свою давнюю мечту.
Что за мечту исполнил глава Минэка, читайте в «Московском Комсомольце в Карелии».
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