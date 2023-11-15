Глава Минэка Карелии рассказал о программах, действующих для поддержки жителей северных районов

Олег Ермолаев объяснил, какие программы для жителей Арктики действуют в Карелии.

Больше половины территории Карелии — Лоухский, Кемский, Беломорский, Сегежский и Калевальский районы, а также территория города Костомукша — входят в состав арктических территорий России. Это около половины территории республики, но проживает на них лишь 1/6 часть населения Карелии — примерно 100 тысяч человек.

Между тем эти районы обладают огромным потенциалом развития, как за счет внутренних ресурсов, так и благодаря многочисленным программа поддержки арктических территорий. На севере действуют существенные преференции для бизнеса — как крупного, так и небольших проектов. Целый ряд программ направлен на помощь населению региона, защиту природы, привлечение новых жителей.

«За последние годы на федеральном уровне создан целый комплекс инструментов социально-экономического развития Арктических территорий. С каждым годом появляются новые программы и проекты, в которых, безусловно, Карелия принимает активное участие. Это особый экономический режим, «единая арктическая субсидия», поддержка опорных населённых пунктов, программы «Гектар в Арктике», «Арктическая ипотека», «Дети Арктики» и проект «Чистая Арктика», — объяснил глава министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

Подробнее о том, как реализуются программы развития арктических районов республики, какие успехи достигнуты за последнее время и с какими вопросами чаще всего сталкиваются власти Карелии, «Столице на Онего» рассказал глава Минэка Карелии.