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Глава Минэка Карелии считает необходимым защитить коммерческую тайну от бывших западных партнеров

Новости. Экономика
12:33, 18 Марта 2022
фото: © Минстрой РК

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Последствия введения санкций для предприятий Карелии вызывают интерес у западных стран, поэтому Минэкономразвития республики осторожно дает оценку ситуации.

Об этом заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и промышленной политике министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

«Целый ряд служебной коммерческой информации, которой обладает наше ведомство и правительство Республики Карелия сейчас очень интересует наших бывших западных партнеров, поэтому я буду очень осторожен и корректен в предоставлении информации», — сказал Ермолаев.

Такой ответ он дал на вопрос, сколько работников предприятия «Карельский окатыш» рискуют потерять работу и какой суммы налоговых поступлений может лишиться бюджет республики, если у комбината возникнут проблемы со сбытом.

«На сегодняшний день нет никаких опасений по сбыту на „Карельском окатыше“. Это предприятие находится в дивизионе „Северстали“. В случае необходимости окатыш направляется на предприятие своего головного учредителя. Здесь проблем никаких нет, поэтому и опасений по высвобождению рабочей силы на сегодняшний день нет», — сказал министр.

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