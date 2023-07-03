Глава Минэка Карелии: у бизнесменов Ленобласти потекли слюнки

Предприниматели республики представили свое пищевое производство в торгово-промышленной палате Ленинградской области.

Министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев побывал вместе с местными предпринимателями в торгово-промышленной палате Ленобласти. Там наши бизнесмены представили коллегам свое пищевое производство, пишет «Московский комсомолец в Карелии».

«Очень хорошо предприниматели рассказывают о своей продукции. У всех участников встречи текут слюнки», - сообщил Олег Ермолаев в своем в телеграм-канале.

Что карельские предприниматели показывали бизнесменам Ленобласти, читайте здесь.