Глава Минэка Карелии упрекнул в «инертности» руководство предприятия, где готовятся массовые увольнения

Компания «АЕК» в Костомукше, объявившая о возможном массовом сокращении работников из-за спада производства, недостаточно оперативно реагировала на предложения властей Карелии по изменению ситуации.

Об этом сообщил министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев в рамках проекта «Объясняет ЦУР» на телеканале «Сампо ТВ.360».

В начале октября руководство предприятия, где работает около 700 человек, уведомило Управление труда и занятости о планах сокращений среди персонала. Это связано с падением спроса на продукцию компании, которая производит электропроводку, в основном, для импортных автомобилей. После введения западных санкций поставки продукции резко сократились.

По словам Ермолаева, власти Карелии предлагали предприятию поставлять свою продукцию российским компаниям.

«К сожалению, достаточно инертно на наши предложения реагировал менеджмент. Целый ряд предприятий в Российской Федерации готов покупать эту продукцию, предложения направлены в „АЕК“, сейчас они находятся на рассмотрении… Буквально вчера общались с собственником, гражданином Индии. Он заверил нас, что предпримет все меры, чтобы более оперативно принимать решения по переориентацию на новых покупателей этой продукции», — сказал министр.