Глава Минэка назвал условие снижения дефицита и стоимости сахара в Карелии

Ажиотажный спрос на сахар в Карелии начинает спадать, и это приведет к снижению цен, считает глава Минэкономразвития республики Олег Ермолаев.

Об этом он заявил, отвечая в онлайн-режиме на вопросы жителей республики.

«В целом ситуация сейчас выравнивается. Мы видим снижение спроса. Необходимые запасы в домохозяйствах созданы… В ближайшее время, мы рассчитываем, ситуация стабилизируется», — сказал Ермолаев.

По его словам, с начала года стоимость сахара выросла более чем в 1,5 раза, что объясняется повышенным спросом.

«Торговая наценка в розничной цене не регулируется. Здесь регулирует спрос и предложение. Поэтому при снижении ажиотажа и цена на этот продукт стабилизируется», — пояснил министр.