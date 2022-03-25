Глава Минэка назвал условие снижения дефицита и стоимости сахара в Карелии

Ажиотажный спрос на сахар в Карелии начинает спадать, и это приведет к снижению цен, считает глава Минэкономразвития республики Олег Ермолаев.
Об этом он заявил, отвечая в онлайн-режиме на вопросы жителей республики.
«В целом ситуация сейчас выравнивается. Мы видим снижение спроса. Необходимые запасы в домохозяйствах созданы… В ближайшее время, мы рассчитываем, ситуация стабилизируется», — сказал Ермолаев.
По его словам, с начала года стоимость сахара выросла более чем в 1,5 раза, что объясняется повышенным спросом.
«Торговая наценка в розничной цене не регулируется. Здесь регулирует спрос и предложение. Поэтому при снижении ажиотажа и цена на этот продукт стабилизируется», — пояснил министр.
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